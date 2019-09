Venäjän ja Intian johtajat keskustelivat taloussuhteista Vladivostokissa

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/37

Syyskuun 4.−6. järjestetyn Venäjän Itäisen talousfoorumin päävieraat olivat Japanin, Intian, Mongolian ja Malesian johtajat. Kahdenkeskisessä tapaamisessa Venäjän presidentti Putin ja Intian pääministeri Modi keskustelivat yhteistyöstä ja allekirjoittivat sopimuksia.

Jo nyt maat tekevät yhteistyötä muutamalla avainalalla. Venäläisiä ydinreaktoreita on Intiassa muutamia, ja niitä on suunniteltu rakennettavan lisää. Sotatarvikkeita venäläiset ovat jo aiemmin myyneet Intiaan, mutta hiljattain on ryhdytty käynnistämään venäläisten sotatarvikkeiden valmistusta myös Intiassa. Intia puolestaan on mukana Sahalin-1 - hankkeessa, joka hyödyntää Tyynenmeren rannalla sijaitsevan Sahalinin saaren öljy- ja kaasukenttiä. Hankkeesta 30 % omistaa yhdysvaltalainen Exxon, 30 % japanilainen Sodeco, 20 % venäläinen Rosneft ja 20 % Intian valtion omistama ONGC Videsh. Vladivostokin talousfoorumissa Rosneftin toimitusjohtaja Igor Setšin ilmoitti hankkeen osakkaiden nyt sopineen maakaasunesteyttämön rakentamisesta Venäjän De-Kastrin vientisatamaan. Se sijaitsee mantereella Japaninmeren rannalla. Sahalin 1 -yhtymän öljy ja kaasu tulevat saarelta putkia pitkin mantereelle.

Yksittäisistä hankkeista huolimatta Venäjän ja Intian väliset kauppasuhteet eivät kuitenkaan ole maiden kokoihin nähden kovin merkittävät. Venäjän tullin mukaan viime vuonna Venäjä vei tavaraa Intiaan 7 miljardin dollarin verran ja toi sieltä tavaraa 3 miljardin dollarin verran. Intian osuus Venäjän tavaraviennistä oli siten vain 1,7 % ja tavaratuonnista 1,4 %. Venäjä vie Intiaan muun muassa öljyä, lannoitteita, paperia, timantteja, koneita ja laivoja. Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin (SIPRI) mukaan Venäjä vei viime vuonna ainakin miljardin dollarin arvosta aseita Intiaan. Intiasta Venäjälle tuodaan muun muassa lääkkeitä, teetä, sähkölaitteita ja vaatteita. Putinin ja Modin tapaamisen yhteydessä annetuissa julkilausumissa hahmoteltiin kaupan moninkertaistamista lähivuosina. Euraasian talousliiton ja Intian välillä ei kuitenkaan ole vapaakauppasopimusta.