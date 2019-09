Venäjän keskuspankki alensi avainkorkoa ja ennusteita

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/37

Keskuspankki päätti 6.9. laskea avainkorkoaan jo kolmannen kerran kesäkuusta alkaen 0,25 prosenttiyksiköllä. Tätä markkinat myös odottivat. Korko on 9.9. alkaen 7 %.

Korkopäätöksen taustaksi keskuspankki totesi ennen muuta, että inflaatio on hidastunut (4,3 prosenttiin elokuun lopussa) ja talous on kasvanut edelleen hitaammin kuin keskuspankki on odottanut. Keskuspankki ilmoitti punnitsevansa koronlaskujen jatkamisen tarkoituksenmukaisuutta, jos sen perusennuste inflaatiosta ja talouskasvusta toteutuu. Keskuspankki arvioi, että tavoitteena oleva avainkoron neutraali taso on nykytilanteessa 6−7 % nimellisesti ja 2−3 % reaalisesti.

Keskuspankki alensi inflaatioennustettaan ja odottaa inflaation olevan tämän vuoden lopussa 4−4,5 % ennen sen asettumista lähelle neljää prosenttia. Myös ennuste talouden kasvusta aleni. Keskuspankki arvioi BKT:n kasvavan tänä vuonna 0,8−1,3 % ja ensi vuonna 1,5−2 %, jos Urals-öljyn hinta laskee siten, että ensi vuonna hinnan vuosikeskiarvo on 55 dollaria. Keskuspankki odottaa edelleen kesäkuun ennusteensa mukaisesti kotitalouksien kulutuksen reaalisen määrän kasvavan tänä vuonna 1−1,5 %. Arvio investointien kasvusta sen sijaan laski 0−1 prosenttiin ja ennuste viennin sekä tuonnin määrän kasvusta nollan tienoille.