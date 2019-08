Tänä kesänä jo kolmas ongelmissa ollut kiinalaispankki pelastusoperaation kohteena

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/33

Päämajaansa Shandongin maakunnassa pitävä Hengfeng-pankki tulee Caixin talousmedian mukaan saamaan Shandongin aluehallinnolta 30 mrd. juania (4,3 mrd dollaria) uutta rahoitusta. Lisäksi valtion sijoitusyhtiö Central Huijin on ostamassa omistusosuutta pankista.

Pelastusoperaatio ei ollut valtava yllätys, sillä Hengfeng-pankin on arveltu olevan ongelmissa, koska se ei ole pystynyt julkaisemaan tilinpäätöstään vuoden 2016 jälkeen. Viimeisimpien tietojen perusteella Hengfeng on taseen koolla mitattuna noin 20. suurin liikepankki Kiinassa ja suurin piirtein yhtä suuri kuin aiemmin kesällä pelastetut Baoshang- ja Jinzhou-pankit yhteensä. Hengfengillä on myös ulkomaisia suuria omistajia, kun yksi Kaakkois-Aasian suurimmista pankeista, singaporelainen UOB, omistaa siitä 13 prosentin osuuden. UOB on viime vuosina yrittänyt myydä osuuttaan, mutta ostajaa ei ole löytynyt.

Nyt tehty Hengfeng-pankin pelastusoperaatio ja heinäkuun lopulla ilmoitettu Jinzhou-pankin vastaava toimi ovat noudattaneet täysin eri kaavaa kuin toukokuinen Baoshang-pankin haltuunotto. Kun viranomaiset ottivat Baoshangin haltuunsa, he ilmoittivat, etteivät kaikki suuret rahoittajat tule saamaan kaikkia saamisiaan pankista. Toimen seurauksena pankkien välisillä markkinoilla vastapuoliriskejä alettiin arvioida aiempaa tarkemmin ja pienten ja keskisuurten pankkien rahoitusolot vaikeutuivat. Hengfengiä ja Jinzhouta sen sijaan päätettiin pääomittaa julkisista varoista ja markkinareaktiot ovat olleet maltilliset. Toisaalta pelkkä lisärahan pumppaaminen ongelmapankkeihin auttaa vain tilapäisesti, jos pankin toimintatapoihin ei saada muutosta.