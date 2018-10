Venäjällä keskustellaan dollarin roolista maksuvaluuttana

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/42

Finanssiministeri Anton Siluanovin mukaan hallituksella on käsittelyssä ohjelma dollarin käytön supistamisesta (dedollarisaatio) Venäjän taloudessa. Käytännössä kyse on toimista, joilla ulkomaankauppaa käyviä yrityksiä kannustettaisiin siirtymään ruplan käyttöön maksuvaluuttana. Esimerkiksi ruplamääräisten ulkomaankauppatulojen kotiuttamismääräyksiä on esitetty poistettavaksi vuoteen 2024 mennessä. Toistaiseksi dollarin asema ulkomaankaupan maksuissa, ulkomaisissa lainoissa ja keskuspankin valuuttavarannossa on erittäin vahva.

Dollarin käytön vähentämisestä on keskusteltu aika ajoin, ja tällä kertaa keskustelun taustalla on huoli mahdollisista uusista Yhdysvaltain pakotteista. Dollarimääräiset maksut kulkevat yleensä jonkin yhdysvaltalaisen pankin kautta, joten Yhdysvaltain asettamat pakotteet voivat estää yrityksen tai pankin dollarimääräisen maksuliikenteen. Dollarin etuna on kuitenkin likvidit, maailmanlaajuiset markkinat. Lisäksi monien Venäjälle tärkeiden vientituotteiden, kuten raakaöljyn, hinnoittelu tapahtuu perinteisesti dollareissa. Näistä syistä suunniteltujen toimien tavoite on pikemminkin ruplan roolin kasvattaminen, ei dollarin käytön kieltäminen.