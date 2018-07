Yhdysvallat lievensi suunnitelmiaan rajoittaa kiinalaisinvestointeja

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/27

Presidentti Trump perui viime viikolla uhkauksensa asettaa merkittäviä rajoituksia Yhdysvaltoihin suuntautuville kiinalaisinvestoinneille. Sen sijaan kesäkuussa ilmoitetut molemminpuoliset tuontitullikorotukset ovat näillä näkymin astumassa voimaan huomenna 6.7. Pelkästään Kiinaan kohdistuvien investointirajoitusten sijaan presidentti antoi tukensa lakiesitykselle, joka laajentaisi olemassa olevaa yleistä ulkomaalaisten investointien arviointiprosessia.

Nykyisellään ulkomaisille investoinneille tarvitaan Yhdysvalloissa lupa kansallisen turvallisuuden kannalta kriittisiksi katsotuilla toimialoilla. Luvan myöntää eri hallinnonalojen yhteinen komitea CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States). Alkujaan marraskuussa 2017 molempien pääpuolueiden alulle panema lakiesitys laajentaisi selvästi lupamenettelyyn joutuvien investointien joukkoa. Hylkäykseen ei tarvittaisi enää uhkaa kansalliselle turvallisuudelle ja Yhdysvaltoihin suuntautuvien investointien lisäksi lakialoite antaisi komitealle sananvaltaa myös yhdysvaltalaisyritysten investointeihin ja liiketoimintaan ulkomailla. Aloite on mahdollista hyväksyä kongressissa jo kesän aikana.

Yhdysvaltojen tavoitteena on rajoittaa kiinalaisinvestointeja erityisesti Kiinan teollisuuspoliittisessa Made in China 2025 –ohjelmassa luetelluilta toimialoilta. Kiinan tavoitteena on ohjelman avulla saavuttaa teknologinen johtoasema mm. avaruus– ja informaatioteknologiassa, tekoälyssä ja lääketeollisuudessa. Kiina on auttanut korkean teknologian yrityksiään rahallisesti laajentumaan ulkomaille ja hankkimaan omistuksia huipputeknologiaa omaavista yrityksistä. Tilanne on kärjistynyt, kun kiinalaisten investoinnit ja yritysostot ulkomailla ovat kasvaneet valtavasti samalla kun se itse on virallisilla ja epävirallisilla keinoilla rajoittanut ulkomaisia investointeja.

Virallisista tilastoista on vaikea jäljittää kahdenvälisistä investointivirtoja, mutta Rhodium Groupin arvion mukaan vuosi 2016 oli ennätyksellinen, kun kiinalaisia suoria sijoituksia tehtiin Yhdysvaltoihin yhteensä 47 mrd. dollarilla. Viime vuonna uusien investointien määrä tippui 30 miljardiin ja kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla sijoituksia on tehty enää vajaan 2 mrd. dollarin arvosta.

Kiinan ja USA:n kahdenväliset suorat sijoitukset vuosittain

Lähde: Rhodium Group.