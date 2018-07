Kiinassa suuret markkinareaktiot kesäkuussa

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/27

Kesäkuun aikana juan heikkeni 3 % dollaria vastaan, kurssin ollessa alimmillaan puoleen vuoteen. Myös kauppapainoisesti juan on pari prosenttia kesäkuun alkua heikompi. Yhdellä dollarilla sai 2.7. lähes 6,7 juania, mutta torstaihin 5.7. mennessä juan on vahvistunut hieman. Pörssikurssit ovat jatkaneet kesäkuussa alkanutta laskuaan. Manner-Kiinassa Shanghai Composite -indeksi on 10 % kesäkuun alkua alempana. Hongkongin pörssissä yleisindeksi Hang Seng on tippunut 7 % ja kiinalaisyritysten indeksi lähes 11 %.

Reaktioita kiihdyttivät sekä uudelleen kiristynyt kauppapoliittinen tilanne että kasvaneet huolet kotimaisesta kysynnästä. Toukokuun luvut investointien ja yksityisen kysynnän osalta olivat odotettua heikommat. Kiinan parlamentti esitteli heinäkuun alussa laajamittaista suunnitelmaansa tuloveron kevennyksistä. Yksityistä kulutusta edistävä verouudistus astunee voimaan lokakuussa.

Pörssikurssit ja juan laskivat rajusti kesäkuussa

Lähde: Macrobond.