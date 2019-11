Venäjän pörssi nousussa

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2019/46

Viime viikkoina Venäjän keskeisin osakeindeksi, dollareissa laskettu RTS, on kivunnut jo tasoille, joita nähtiin edellisen kerran vuonna 2013. Pörssin nousua ovat vetäneet öljy- ja kaasuyhtiöt, joiden paino RTS-indeksissä on noin puolet. Pörssin öljy- ja kaasusektoria kuvaava toimialaindeksi onkin noussut korkeimmalle tasolleen yli vuosikymmeneen. Muilla sektoreilla kehitys on ollut vaatimattomampaa. Yksityisen kulutuksen heikko kehitys viime vuosina on heijastunut myös pörssin kulutusta ja vähittäiskauppaa kuvaavaan toimialaindeksiin. Rahoitussektorin toimialaindeksiä ovat painaneet mm. länsimaiden pakotteet ja muutamien pankkien ongelmat.

Venäläisen mediakonserni RBK laati hiljattain listan nopeimmin kasvavista venäläisistä yrityksistä. Listalla eniten oli juuri öljy- ja kaasuyhtiöitä. Kärkikymmenikössä oli myös mm. energiasektorin infrastruktuurirakentamisen, metallimalmien louhinnan, maatalouden ja vedonlyöntialan yrityksiä. Financial Timesin samantyyppisellä Euroopassa sijaitsevia nopeimmin kasvavia yrityksiä koskevalla listalla eniten oli teknologia- ja verkkokauppayrityksiä.

Venäjän osakeindeksi RTS ja eräät toimialaindeksit

Lähde: Macrobond.